Kocamaz: “Mersin dünyada fark edilen bir kent haline gelmiştir”

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin kortej yürüyüşü öncesi misafir sanatçılar ve kent protokolü düzenlenen yemekte bir araya geldi.4 gün sürecek olan festivalin...

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin kortej yürüyüşü öncesi misafir sanatçılar ve kent protokolü düzenlenen yemekte bir araya geldi.

4 gün sürecek olan festivalin ilk gününde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, dünyanın farklı ülkelerinden festival için Mersin’e gelen sanatçılarla yemekte bir araya geldi. Festival yemeğine Başkan Kocamaz’ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, dünyaca ünlü görme engelli sanatçı Eşref Armağan, Joana Zimmer, Savaş Gazileri Derneği Başkanı Mujo Aganovic, Mark Goffeney, akademisyenler, meclis üyeleri, festivale katılan sanatçılar, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

“Engelli bireylere yönelik hizmetlerimiz aldığımız ödüllerle tescillendi”

Festival için oldukça heyecanlı olduklarını ve böyle bir etkinlikle dünyada farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kocamaz, 30 Mart 2014’de göreve geldikleri andan itibaren Mersin’i engelsiz bir kent yapma iddiası ile yola çıktıklarını söyledi. Kocamaz, “Mersin’i engelsiz bir kent yapacağız dedik ve bugün geldiğimiz noktada çok büyük mesafeler kat ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Tabi ki mükemmellik bugünden yarına ulaşılabilecek bir sonuç değildir. Ama her şeye rağmen bugün geldiğimiz noktada Mersinimiz artık sadece Türkiye’de değil, dünyada fark edilen bir kent haline gelmiştir. Bu fark edilen durum Birleşmiş Milletlerden ve Dünya Engelliler Vakfı’ndan aldığımız ödüllerle de tescillenmiştir" dedi.

Vali Su: “Sergiledikleri performansla bizleri kendilerini hayran bırakıyorlar”

Mersin olarak sadece ulusal düzeyde değil aynı zamanda uluslararası düzeyde de bir ilk olarak gerçekleştirilen festivale ikinci kez ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Ali İhsan Su ise, “Engelli bireylerin önlerine çekilen setler ortadan kaldırıldığında hayatın her alanında var olduklarını, azim ve inançla engellerin üstesinden geldiklerini görmekteyiz. Spordan sanata, edebiyattan iş hayatına kadar geniş bir yelpazede büyük başarıla imza attıklarına hep birlikte şahit olmaktayız. Geçen yıl gerçekleşen festivalde engelli sanatçılarımızın gösterdikleri performans bizleri kendilerine hayran bıraktı. Bu yılda 17 ülkeden 172 sanatçının engelleri aşarak sergilediği performanslarla bizleri buluşturacak bir festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.