Kök hücre ve kan bağışında sağlıkçılar örnek oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kızılay’ın kan bağışı ve kök hücre çalışmasında ilk bağışları doktorlar ve hemşireler yaptı. Çalışmada toplam 60 kişi kan bağışladı, 124 kişi kök hücre bağışçısı oldu.Türk Kızılayı Orta...

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kızılay’ın kan bağışı ve kök hücre çalışmasında ilk bağışları doktorlar ve hemşireler yaptı. Çalışmada toplam 60 kişi kan bağışladı, 124 kişi kök hücre bağışçısı oldu.

Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi, Medical Park Tarsus Hastanesi’nde kan bağışı ve kök hücre için kan örneği bağışı çalışması yaptı. Etkinlikte Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, Kan Bağışçısı Uzmanı Yıldız Karacaoğlu, Kök Hücre Bağışı Uzmanı Özge Er, Dr. Veli Kından, Medical Park Tarsus Hastanesi Başhemşiresi Asuman Yaşar Taş ve hemşireler görev aldı.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmada ilk bağışları hastanede çalışan doktorlar ve hemşireler yaptı. Sağlıkçıların örnek olmasıyla, etkinlik ilgi gördü. Gün boyu hastanenin girişinde devam eden etkinlikte Kızılay görevlileri tarafından, başvuruda bulunan doktorlar, hemşireler, idari bölümlerde çalışanlar, hasta yakınları ve ziyaretçilerden bağış alındı. Kan alma işlemi sırasında iğneden korkan bazı bağışçıları, hastanenin doktorları ve hemşireleri cesaretlendirdi. Etkinlikte toplam 60 kişi kan bağışında bulunurken, 124 kişi kök hücre bağışçısı oldu.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları’na teşekkür belgesi verdi. Dr. Demir, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’daki toplam 82 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını, yılda yaklaşık 215 bin ünite bağış topladıklarını belirtti. Dr. Demir, “Kök hücre bağışları konusunda da başarılı çalışmalar yapıyoruz. Son 3,5 yılda bölgemizde 35 bin kişi kök hücre bağışçısı oldu” dedi.