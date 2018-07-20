Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, ’Yaylalarda, Köylerde Kültür-Sanat Her Yerde’ sloganıyla başlattığı ve Mersin’in en ücra köşelerindeki vatandaşları sanatla buluşturduğu ’Köy Seyirlik’ oyunu Gülnar’da sahnelendi.Mersin’in...

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, ’Yaylalarda, Köylerde Kültür-Sanat Her Yerde’ sloganıyla başlattığı ve Mersin’in en ücra köşelerindeki vatandaşları sanatla buluşturduğu ’Köy Seyirlik’ oyunu Gülnar’da sahnelendi.

Mersin’in merkeze en uzak mahallesini bile tiyatroyla buluşturmak adına yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, köy seyirlik oyununun turnelerine Gülnar’da başladı. 7’den 70’e herkesin ilgi ile izlediği köy seyirlik oyunu çocuklar tarafından da beğeniyle izlendi.

Turne tarihleri

Gülnar’da perde diyen tiyatro ekibi 20-21 Temmuz tarihlerinde Bozyazı ilçesinin Dereköy Mahallesi ve Bozağacı Yaylası, 22 Temmuz Aydıncık İlçesinin Duruhan mahallesi, 24 Temmuz Akdeniz ilçesi Parmakkurdu mahallesinde, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Tarsus’ta Keşli, Taşçalı, ve Böğrüeğri’de sahne alacak. Ekip, 28-29 Temmuz’da Çamlıyayla Darıpınarı ve Sarıkavak Mahalleleri, 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arası Toroslar ilçesi Kızılkaya, Kavaklıpınar, Höyük Alanı Yaylası, Yavca, Karboğazı ve Yüksekoluk mahalleleri, 7-9 Ağustos arası Gülnar Zeyne, Çukurasma ve Yarmasu mahallelerinde vatandaşlarla buluşacak. Turne 10-12 Ağustos tarihleri arası Mut Çukurbağ, Çömelek ve Karacoğlan mahalleleri, 14 ve 15 Ağustos’ta Erdemli ilçesi Yağda ve Sorgun mahallelerinde devam edip, 16-17 Ağustos tarihlerinde de Silifke ilçesi Sarıaydın ve Ören mahallesi ile son bulacak.