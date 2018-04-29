Mahalle sakinlerinden Başkan Pamuk’a teşekkür ziyareti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhattin Pamuk, insan odaklı hizmet anlayışı ile Akdeniz’de hizmet eksiği olan tek mahalle kalmayacağını söyledi.Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Kazım Can ve bir grup mahalle sakini, yapılan hizmetler nedeniyle Akdeniz...

Akdeniz Belediye Başkanı Muhattin Pamuk, insan odaklı hizmet anlayışı ile Akdeniz’de hizmet eksiği olan tek mahalle kalmayacağını söyledi.

Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Kazım Can ve bir grup mahalle sakini, yapılan hizmetler nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, belediye tarafından baştan sona yenilenerek taziye evine dönüştürülen ve mahalle halkına kazandırılan, geniş bir alan üzerine kurulu mekân nedeniyle Pamuk’a özellikle şükranlarını sundular, taziye evinin, mahallelerinde önemli bir eksikliği giderdiğini dile getirdiler.

Kent merkezine uzak bir yerleşim alanı olması nedeniyle belediyecilik hizmetlerinden geçmişte yeterince faydalanamadıklarını kaydeden mahalle sakinleri, hizmeti bu dönemde gördüklerini, sokaklarının asfalt ve kilitli parke taşı ile kaplandığını, yeni imarlı ve kadastral yolların açıldığını, mahallelerine yeni parkların yapıldığını ve temizlik hizmetinin eksiksiz verildiğini belirterek, Akdeniz Belediyesi’ne ve Başkan Muhittin Pamuk’a teşekkür ettiler.

“Bütün mahallelerimize hakkaniyetle hizmet veriyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk da ziyaretlerinden dolayı Adanalıoğlu Muhtarı Kazım Can ile beraberindeki mahalle sakinlerine teşekkür etti, belediyenin imkanları ölçüsünde ve hakkaniyetle hizmet vermeye çalıştıklarının altını çizdi. Öncelikli hedeflerinin, vatandaşların talep ettiği hizmet, proje ve çalışmaları en kısa sürede ve eksiksiz şekilde hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Pamuk, hizmetlerden duyulan memnuniyetin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti, insan odaklı hizmet anlayışı ile Akdeniz’de hizmet eksiği olan tek mahalle kalmayacağının altını çizdi.

“Uzak yakın ayırımı asla yapmadık, yapmayacağız”

Göreve geldiği günden bu yana Akdeniz’de ziyaret etmediği mahalle kalmadığına işaret eden Pamuk “Bu ziyaretlerimiz gerçekten çok verimli geçiyor. Vatandaşlarımızın talep ettiği hizmetleri, yaşadıkları sorunları mahallinde dinliyor ve öğreniyoruz. Bu talepler ışığında da ekiplerimiz bir çalışma planı ve programı ortaya çıkarıyor. Adanalıoğlu, merkeze uzak ve çok geniş sınırlara sahip bir bölgemiz. Bu nedenle

vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları çözmek için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Tabi özellikle kent merkezine uzak olan mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın, belediyecilik hizmetlerinden zamanında ve adil şekilde faydalanabilmesi için çok hassas davranıyoruz” dedi.

Asfalt ihalesiyle ilgili sürecin tamamlandığını da sözlerine ekleyen Pamuk, bu haftadan itibaren de ilk olarak acil ihtiyaç duyan mahallelerde fen işleri ekipleri tarafından asfalt ve kilit taşı kaplama, kaldırım yenileme ve yeni yol açma çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Adanalıoğlu Mahallesi’nden gelen heyet, üzerinde dualar yazılı olan bir tabloyu Başkan Pamuk’a hediye etti.