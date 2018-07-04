MERSİN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:33

’Mavi Deniz Kampı’ Mersin’de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Mavi Deniz Kampı’ Mersin’de başladı.Türkiye’nin dört bir yanından gelen 12-13 yaş arası 977 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen lider ve program sorumluları...

'Mavi Deniz Kampı' Mersin'de başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Mavi Deniz Kampı’ Mersin’de başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 12-13 yaş arası 977 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen lider ve program sorumluları nezaretinde, 6 gün boyunca yazın ve denizin tadını çeşitli etkinliklere çıkartacak. Gençler kamplarda el sanatları, milli manevi değerler, sokak oyunları, bisiklet, tiyatro, müzik, resim, el sanatları, halk oyunları, deniz ve sportif aktivitelerin yanı sıra tarihi ve kültürel gezilere katılarak vakit geçirecek.

29 Haziran-5 Temmuz 2018 tarihlerinde 2’inci dönem ile başlayan Mavi Deniz Kampı, 10-16 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan 10’uncu dönem ile sona erecek.
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