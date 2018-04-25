Mersin Barosu ile Çağ Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Mersin Barosu ve Çağ Üniversitesi arasında bilimsel, sosyal, eğitsel ve diğer alanlarda ortaklaşa gerçekleştirilecek olan faaliyetler için işbirliği protokolü imzalandı.Çağ Üniversitesi’nde Mersin Barosu Başkanı Ali Er ile Çağ Üniversitesi...

Mersin Barosu ve Çağ Üniversitesi arasında bilimsel, sosyal, eğitsel ve diğer alanlarda ortaklaşa gerçekleştirilecek olan faaliyetler için işbirliği protokolü imzalandı.

Çağ Üniversitesi’nde Mersin Barosu Başkanı Ali Er ile Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Mersin Barosu avukatlarına, Çağ Üniversitesi akademisyenlerine, öğrencilerine ve topluma yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projelerin birlikte geliştirilmesi, bunların Mersin ve tüm ilçelerinde uygulamaya konulmalarının sağlanması, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen bilimsel, sosyal, eğitsel ve diğer projeler içerisinde birlikte hareket edilmesine karar verildi.

İki kurum arasında imzalanan protokolün içeriği hakkında bilgi veren Er, toplumun insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, hayvan hakları, tüketici hakları, avukat hakları, bilişim suçları, çocuk istismarı, çocuk işçiliği, kadına yönelik şiddet, uyuşturucu madde kullanımı, sağlık hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku gibi hukuki, bilimsel ve diğer konularda toplumda farkındalık ve bilinç oluşturulması, topluma haklarının öğretilmesinin sağlanması ve sahip oldukları haklarının kullanılması konusunda toplumun bilinçlenmesinin sağlanmasına yönelik ortak çalışmalar yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Protokol kapsamında, Mersin Barosu avukatlarının Çağ Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimleri ile toplumun sosyal, hukuki ve bilimsel konularda bilinçlenmeleri ve bu konularda farkındalık oluşturulma amacıyla sosyal, hukuki, bilimsel, eğitim faaliyetleri, projeler, etkinlikler konusunda çalışmalar yapılmasına, ayrıca toplumu koruyucu, önleyici, geliştirici ve destekleyici panel, konferans, sempozyum, çalıştay ve söyleşiler düzenleneceğini belirten Baro Başkanı Er, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan tüm lisansüstü eğitim programına başvuran avukatlara ALES şartı aranmaksızın yüzde 60 indirim yapılacağının bilgisini verdi.

Er, “Dünya standartlarında vermiş olduğu eğitimlerle, geleceğin bireylerini yetiştiren, toplumsal gelişime öncülük eden Çağ Üniversitesi ile birlikten güç doğar düşüncesiyle, ortak çalışmalar için işbirliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Üniversitemize, meslektaşlarımıza ve Mersin’e hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.