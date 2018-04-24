Mersin Barosu’nda ’Çocuk Bayramı Şenliği’

Mersin Barosu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi’nin desteğiyle Iğdır İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.Iğdır Mahallesi’ndeki Iğdır...

Mersin Barosu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi’nin desteğiyle Iğdır İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Iğdır Mahallesi’ndeki Iğdır İlkokulu bahçesinde düzenlenen ve Camili, Esenli, Hebilli ve Yeşiloba köylerinden taşımalı sistemle gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen şenlikte, çeşitli etkinliklerle öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etkinlikte konuşan Mersin Barosu Başkanı Ali Er, 23 Nisan coşkusunu köy okullarındaki öğrencilerin bir arada kutlamasına vesile olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte, Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Er, "Geleceğimizin teminatı, en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı, ülkesine ve milletine hayırlı insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, eleştiren, kendine güvenen, girişimci, güçlü, milli değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur" dedi.

Okul Müdürü Fazıl Fatih Söker ise etkinliği düzenleyerek mahallelerindeki çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşatan Mersin Barosuna, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.

Animasyon gösterileri, DJ performans, yüz boyama, uçurtma şenliği, yarışmalar, halk oyunları gösterisi ve palyaçolarla birlikte renkli görüntülerin olduğu şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Köy halkının da katıldığı etkinlikte, yarışma ve çekilişler sonrasında çocuklara hediyeler verildi. Etkinlik, çocuklara uçurtma dağıtımı ve çeşitli ikramların yapılmasının ardından sona erdi.