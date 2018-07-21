MERSİN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:14

Mersin Barosu’ndan sahte avukat için suç duyurusu

Mersin Barosu, avukat diplomasına sahip olmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtarak, avukatlara ait yetkileri kullanıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz,...

Mersin Barosu'ndan sahte avukat için suç duyurusu
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Mersin Barosu, avukat diplomasına sahip olmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtarak, avukatlara ait yetkileri kullanıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, avukat olmadığı halde Mersin’de avukat tabelası asarak, muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanıp avukatlara ait yetkileri kullandığı tespit edilen S.Y. isimli şahısla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Yapılan eylemlerin açıkça, ’1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun, ilgili maddelerine aykırı olduğunu savunan Yeşilboğaz, "Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak, avukatlara ait yetkileri kullananlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya bildirilir” dedi.

Yeşilboğaz, avukat olmadığı halde avukatlık yetkilerini kullanarak adli işlerle ilgili dilekçe yazan ve buna ilişkin tabelaları bulunan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayarak, “Kimse onurlu mesleğimize göz dikmesin. Mersin Barosu olarak, avukatlık mesleğine yapılan bu ölçüsüz saldırılara karşı her zaman mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu konunun da takipçisi olacağız. Bu tür hukuksuzlukların durdurulması mesleğimizin saygınlığına ve kamu yararına olup, hukukun bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Yeşilboğaz, “Vatandaşlarımız maddi ve manevi hak kayıplarına uğramamak için tanımadıkları, güvenmedikleri, bilmedikleri insanlara vekâlet vermemesi gerekmektedir. Ayrıca, aracı kurumlara, dilekçecilere, iş takipçilerine kesinlikle itibar edip gitmemeliler. Aksi takdirde vatandaşlarımız onarılamaz hak kayıplarına uğrayarak, hakları zayi olur. Kesinlikle işlerini baroya kayıtlı bir avukat aracılığı ile takip etmeliler. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu konuda dikkatli araştırma yapmalarını, tereddüt duydukları konularda baromuza müracaat ederek bilgi almalarını rica ediyoruz” diye konuştu.
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