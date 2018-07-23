MERSİN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:59

Mersin caddeleri mevsim çiçekleriyle renkleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını mevsim çiçekleriyle süsleyerek, kentin görünümüne renk katıyor.Mersin’deki yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturan Mersin Büyükşehir...

Mersin caddeleri mevsim çiçekleriyle renkleniyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını mevsim çiçekleriyle süsleyerek, kentin görünümüne renk katıyor.

Mersin’deki yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in dört bir tarafını çiçeklerle donatıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her mevsime özel çiçeklendirme çalışmalarıyla merkez ve ilçelerde kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanları çeşitli çiçeklerle donatılıyor. Büyükşehir’e bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde 1 milyon 23 bin 984 adet mevsimlik çiçeği, 91 bin 969 adet çalıyı ve bin 526 adet ağacı toprakla buluşturdu.
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