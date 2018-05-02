Mersin ESOB’ta genel kurul heyecanı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin’de yılda 5 bin esnafın kepenk kapattığını, 6 bin esnafın da yeni iş yeri açtığını ve yeni açılan iş yerlerinin yüzde 98’inin 5 yıl içerisinde kapandığını...

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin’de yılda 5 bin esnafın kepenk kapattığını, 6 bin esnafın da yeni iş yeri açtığını ve yeni açılan iş yerlerinin yüzde 98’inin 5 yıl içerisinde kapandığını belirterek, "Bunun en büyük sebebi herkes her işi yapıyor. Ustalık belgesi olmayan kimsenin iş yeri açmaması lazım" dedi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 23. Olağan Genel Kurulu başladı. Kongre ve Sergi Sarayındaki genel kurula, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Naci Sulkalar, esnaf odası başkanları ve üyeler katıldı. Mevcut Başkan Talat Dinçer’in tek liste ile aday olduğu genel kurulda, 529 üye yer aldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Naci Sulkalar’ın Divan Başkanlığına seçildiği genel kurulun açılış konuşmasını yapan Talat Dinçer, göreve geldiği günden itibaren birlik ve beraberliği sağlamayı istediğini belirterek, bunu da Türkiye’ye örnek olacak bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Herkes her işi yapıyor"

Esnafın son 4 yılda birçok sıkıntı çektiğini kaydeden Dinçer, "Esnaflık zor zanaat. Esnafımız, borcu borçla kapatarak günü kurtarmaya ve dükkanını ayakta tutmaya çalışıyor. Yılda 5 bin civarında esnafımız kepenk kapatırken, 6 bin civarında esnafımız ise yeni iş yeri açıyor. Ama ilginç olan, kepenk kapatan iş yerlerinin yüzde 33.3’ü 1 yılını tamamlayamamış, yüzde 98’i ise 5 yılını tamamlayamamış durumda. Dolayısıyla bizim açılan iş yerlerimizden sadece yüzde 2’si ayakta kalıyor. Bunların bir sürü nedeni var. Bu nedenlerin en başında ise herkes her işi yapıyor. Ustalık belgesi olmadan bir iş yerinin açılmaması lazım, yetkin olmayan kişinin o işi yapmaması lazım. Bu durumdan kurtulmak için Kalkınma Bakanlığımıza bir proje sunduk. Bir ’Esnaf Danışma Merkezi’ kuralım dedik. İş yeri açmak isteyenler bu merkeze danışsın ve önerileri dinlesin. İnşallah, bu projemiz gerçekleşecek" diye konuştu.

"Sanayi sıkıntımızı çözmeliyiz"

Mersin esnafının en büyük sorunlarından birinin sanayi sitesi olduğunu belirten Dinçer, "Sanayi sitesi ile ilgili ilimiz çok fakir. Biz 2 bin dönüm yer belirledik. Tarım alanından sanayi alanına çevirdik fakat Büyükşehir Belediye Meclisimizden bu kararı geçiremedik. Şimdi de bizden sanayi beklentileri var. Bizler artık ’sanayi kurulsun bizlerde esnafımızı oraya taşıyalım’ diyoruz. Tarsus’ta bir ay içerisinde Kemal Paşa Sanayi Sitesini açacağız. Merkezdeki eksiğimizi de önümüzdeki dönemde tamamlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Kayıt dışı esnaf sorunu ortadan kalkmalı"

Kayıt dışı esnaflarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü vurgulayan Dinçer, esnafların en büyük sorunlarından birinin de kayıt dışı esnaf olduğunu ifade ederek, "6 kişilik bir ekip kurduk. Bizim kayıtlı esnafımın hakkını çalan, gerek yerli gerekse Suriyeli esnafların denetimlerini artırarak devam ettireceğiz. Kayıt dışını kayıt altına almadığımız sürece bu sıkıntıları sürekli yaşayacağız. Fakat Türkiye’de ilk denetim ekibini 1992 yılında Mersin Esnaf Odaları birliği oluşturdu. Hukuk servisimizde buna bağlı olarak çalışıyor. Kayıtsız iş yerlerinin kayıt olana kadar iş yerleri mühürleniyor. Esnafımız, zaten çırak bulamıyor. Mesleki eğitimlerde sıkıntılarımız var. Bunun da 4+4+4 sistemiyle çözüleceğini düşünüyorum. Çıraklık eğitim sisteminin mutlaka olması gerekiyor. Mesleki eğitime önem vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bütün sorun ve sıkıntıların üzerine gitmeye çalıştıklarını dile getiren Dinçer, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, el ele vereceğiz ve sorunların üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

AK Parti Mersin Milletveki Hacı Özkan ise "Sizler aranızdan bir esnaf kardeşinizi Büyük Millet Meclisine gönderdiniz. Ben sizlerin temsilcisi olarak orada duruyorum. Esnaf sanatkarlar ülkemizin omurgası konumundadır. Biz Hükümet olarak esnafımızla ilgili birçok proje gerçekleştirdik. Esnaflar olarak, Türkiye’nin en güçlü sivil toplum örgütüyüz. Yerelde de genelde de temsilcilerimiz olması gerekiyor. Esnaflıkla siyaset aynıdır. İkisinde de inanç ön plandadır" şeklinde konuştu.