MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:19

Mersin ESOB’ta Talat Dinçer güven tazeledi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, birliğin 23. olağan genel kurulunda, üyelerinin büyük güveni ile 4 yıllığına tekrar başkanlığa seçildi.TESK Genel Sekreteri Naci Sulkaran’ın Divan Başkanlığını...

Mersin ESOB'ta Talat Dinçer güven tazeledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, birliğin 23. olağan genel kurulunda, üyelerinin büyük güveni ile 4 yıllığına tekrar başkanlığa seçildi.

TESK Genel Sekreteri Naci Sulkaran’ın Divan Başkanlığını yaptığı ve Mersin Milletvekili Hacı Özkan’ın da katılım gösterdiği Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin genel kurulu, oda başkanları ve yönetim kurulu üyesi delegelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki genel kurulda, kullanılan 359 oyun tamamını alan Talat Dinçer, yeniden başkanlığa seçildi. Dinçer başkanlığında Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni 2022’ye kadar taşıyacak yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; "İsmet Erdoğan, Uçal Mavili, Veysel Sarı, Ömer Şahbudak, Mustafa Köç, Nihat Dağdelen, Erdoğan Yalçın ve Mustafa Güçyetmez."

Omuzlarındaki sorumluluğun farkında olduğuna vurgu yapan Başkan Dinçer, “Tek ihtiyacım sizlerin bana olan yürekten desteğidir. Bunu benden esirgemeyeceğinize gönülden inanıyorum. Ahi geleneğinden aldığımız güç ile temsil ettiğimiz esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve beklentilerine birlikte çözüm üretmek hepimizin boynumuzun borcudur” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku