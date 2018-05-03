Mersin ESOB’ta Talat Dinçer güven tazeledi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, birliğin 23. olağan genel kurulunda, üyelerinin büyük güveni ile 4 yıllığına tekrar başkanlığa seçildi.TESK Genel Sekreteri Naci Sulkaran’ın Divan Başkanlığını...

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, birliğin 23. olağan genel kurulunda, üyelerinin büyük güveni ile 4 yıllığına tekrar başkanlığa seçildi.

TESK Genel Sekreteri Naci Sulkaran’ın Divan Başkanlığını yaptığı ve Mersin Milletvekili Hacı Özkan’ın da katılım gösterdiği Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin genel kurulu, oda başkanları ve yönetim kurulu üyesi delegelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki genel kurulda, kullanılan 359 oyun tamamını alan Talat Dinçer, yeniden başkanlığa seçildi. Dinçer başkanlığında Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni 2022’ye kadar taşıyacak yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; "İsmet Erdoğan, Uçal Mavili, Veysel Sarı, Ömer Şahbudak, Mustafa Köç, Nihat Dağdelen, Erdoğan Yalçın ve Mustafa Güçyetmez."

Omuzlarındaki sorumluluğun farkında olduğuna vurgu yapan Başkan Dinçer, “Tek ihtiyacım sizlerin bana olan yürekten desteğidir. Bunu benden esirgemeyeceğinize gönülden inanıyorum. Ahi geleneğinden aldığımız güç ile temsil ettiğimiz esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve beklentilerine birlikte çözüm üretmek hepimizin boynumuzun borcudur” dedi.