MERSİN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:06

Mersin GİAD üyelerinden kartvizit alışveriş etkinliği

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD), üyeler arası kartvizit alışverişi etkinliğinde bir araya geldi.Mersin GİAD dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, üyeler stant açarak işletmelerini tanıttı. Mersin GİAD Başkanı Mehmet...

Mersin GİAD üyelerinden kartvizit alışveriş etkinliği
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Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD), üyeler arası kartvizit alışverişi etkinliğinde bir araya geldi.

Mersin GİAD dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, üyeler stant açarak işletmelerini tanıttı. Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol stantları tek tek ziyaret ederek, bilgi aldı. Üyeler arası kaynaşmayı ve ticareti artırmak amacı ile düzenlenen etkinlikte üyeler, birbirlerinin yaptığı işler hakkında bilgi sahibi oldular. Etkinliğin üyeler arası kaynaşmayı artırmak ve ticareti güçlendirmek amacı ile düzenlendiğini belirten Başkan İzol, "Mersin Girişimci İş Adamaları Derneği büyük bir ailedir. Bu çatı altında olan herkes bu ailenin bir parçasıdır. Düzenlediğimiz etkinlik üyelerimiz arasında güçlü bağlar kurup birbirleri arasındaki ticareti de güçlendirmeyi amaçlıyor. Üyelerimizin birbirleri ile ikili ilişkiler kurması, birbirlerini daha yakından tanımaları ve ticaret yapmaları derneğin birleştirici bir yol izlediğinin göstergesidir" dedi.

Birçok firmanın stant açıp işlerini tanıttığı organizasyonda sağlık, iletişim, otomotiv, mobilya, lojistik, gıda gibi sektörlerden firmalar yer aldı.
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