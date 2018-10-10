MERSİN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:39

Mersin GİAD’tan enflasyonla mücadeleye destek

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet İzol, hükümetin, enflasyonun düşürülmesine yönelik 7 maddelik planına ilişkin yaptığı açıklamada, plan ile birlikte ekonominin kısa sürede rahatlayacağını, enflasyonda yüzde...

Mersin GİAD'tan enflasyonla mücadeleye destek
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Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet İzol, hükümetin, enflasyonun düşürülmesine yönelik 7 maddelik planına ilişkin yaptığı açıklamada, plan ile birlikte ekonominin kısa sürede rahatlayacağını, enflasyonda yüzde 25 civarında düşüş yaşanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı enflasyonu düşürmek ve piyasaları canlandırmak adına 7 maddelik planın Türkiye ekonomisine ışık tutacağını belirten İzol, "Türkiye ekonomisine karşı başlatılan savaşın ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmaları kontrol altına almayı başaran hükümetimiz, olumsuz etkilerin giderilmesi için düğmeye bastı. Kredilere 6 ay öteleme, 24 ay vade, çarşı pazara sıkı denetim, komisyon oranlarının düşürülmesi, tarladan şehre taşınan ürünlerin zayi olmasını gidermek için soğuk zincir taşımacılığı, hal Kanunu revize edilmesi, KDV iadeleri verilmesi, inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulması adına tasfiye hakkı getirilmesi gibi başlıklar altında toplanan 7 maddelik plan, kısa sürede birçok sektöre ilaç olacaktır. Özellikle gıda ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu dar boğazdan çıkması adına büyük önem taşıyor" dedi.

"Ekonomi dersi vereceğiz"

Hükümetin izlediği teşvik, yatırım ve hızlandırma politikası ile birlikte kısa sürede Avrupa ülkelerine ekonomi dersi verileceğinin altını çizen İzol, "Hükümetimizin ekonomiyi canlandırmak ve iş dünyasını rahatlatmaya yönelik teşvik ve yatırımlar kısa sürede sonuç verecektir. İvedilikle atılan bu adımlar Avrupa ülkelerine ekonomi dersi verecektir. İş dünyası soğuk kanlılığını koruyarak yatırımlarına ara vermeden devam etmelidir" ifadelerini kullandı.
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