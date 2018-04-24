Mersin Silifke Belediye Başkanı Turgut: 'Tarihi değerleri çok iyi tanıtıp turistlerin buraya gelmelerini sağlamamız gerekiyor'

Mersin’in Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, ilçedeki tarihi değerleri çok iyi tanıtıp, turistlerin ilçeye gelmelerini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Turizm haftası nedeniyle ilçe merkezindeki Tekir Ambarı Sarnıcı yanında düzenlenen tören, halk oyunları gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, 2 bin 300 yıldır insan yaşamının varlığı tespit edilen Silifke’nin tarihi ve kültürel varlıklar, antik kentler, kaleler, obruklar gibi birçok tarihi varlığa ev sahipliği yapan bir kent olduğunu kaydetti.

Cennet-Cehennem, Uzuncaburç, Silifke Kalesi, Taşköprü, Tekir Ambarı gibi önemli tarihi mekanlara daha çok turistin gelmesini sağlamak amacıyla restorasyon çalışmalarının yapıldığını ifade eden Cinbir, “Silifke, turizm açısından çoğu ilde ve bazı ülkelerde olmayan potansiyele sahip. Silifke, 115 kilometrelik sahilindeki birbirinden güzel adalar ve koylar, Toros dağlarının eteklerindeki yaylalar, Göksu deltasının çevresinde oluşan kuş cenneti, tarihi ve kültürel varlıklar, antik kentler, kaleler, obruklar gibi bir çok tarihi varlığa ev sahipliği yapan bir kent. Eksiğimiz gelen turistleri ağırlayabilecek yeterli yatak kapasitesinin olmaması. Bu konuda da yatırım yapacak turizmcilerimize gerekli kolaylığı sağlamalıyız" dedi.

Mersin’de planlanan 8 turizm merkezinden dördünün Silifke’de olduğuna dikkati çeken Cinbir, bunların Taşucu, Boğsak, Ovacık ve Kargıcık turizm merkezlerinin de hayata geçirilmesiyle bölge turizminin kalkınacağını söyledi.

Cinbir, Taşucu-Antalya, Çeşmeli-Taşucu ve Karaman yol projelerinin de tamamlanmasıyla ulaşımın kolaylaşacağını ve bölgede turizmin daha da canlanacağını sözlerine ekledi.

Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut ise, Silifke Kalesi, Bizans ve Roma dönemlerinden kalıntılarla ilçenin büyük bir zenginliğe sahip olduğuna değinerek, "Bize düşeni çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu değerleri çok iyi tanıtıp turistlerin buraya gelmelerini sağlamamız gerekiyor. İnsanlarımız buraya ne kadar çok gelirlerse o kadar çok değerlendirmiş oluruz. Çamlıkta kısa bir süre sonra bir çay bahçesi, çay bahçesinin içinde bir etkinlik alanı tören alanı oluşturacağız. Silifke Kalesi’nin eteklerine de projemize başladık. Oraya da bir seyir terası yapacağız ve insanlarımızın Silifke’nin muhteşem güzelliğini görmelerini sağlayacağız" dedi.

Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Küçük de, Silifke’nin turizm anlamında hak ettiği değeri yakalayamadığına vurgu yaparak, "Bunun birçok sebepleri var. Tabii ki en başta ulaşım, alt yapı, yetersiz tesisler, eğitimsiz personeller, en önemlisi de ürünleri turizme kazandırılamamıştır. İlçenin swot analizi yapılarak, gelecekteki ürün tercihleri ne olmalı, gelecekte turizmi ne tehdit eder bunların büyük bir çalışmayla tespit edilmesi gerekir. Birçok yatırım ve eksiklikler devlet eliyle tamamlanmalı. Belediyeler bir beklenti içinde olmadan hizmet vermeli. Turizm sezonunda ekstra ekiplerle aksaklıkları giderilmeli. İşletmelerimiz memnun turist politikası ile hizmet vermeli. Hep birlikte sosyal medyadan güzel Silifke paylaşımları ile dostlarımızı ilçemize davet etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin turizm konulu şiir ve kompozisyonlarını okuması ve halk ozanları Remzi Kır ve Mehmet Partal’ın türküler söylemesiyle devam eden tören, ilçe genelinde düzenlenen Silifke’nin turizmi, tarihi ve turistik değerlerini anlatan fotoğraf, resim yapma, şiir ve kompozisyon yazma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve ikramlarla sonra erdi.