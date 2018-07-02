Mersin Valiliği’nden ’balık çiftlikleri’ açıklaması

Mersin Valiliği, kentte kurulacak balık çiftliklerinin sahile uzaklığının 3 bin metre olacağını bildirdi.

Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yayın yapan bazı basın yayın organlarında yeni kurulacak balık çiftlikleriyle ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın, ’Bunların mevzuat açısından karadan 900-1100 metre uzakta olması gerekirken, Mersin’de bunun bin 900 metreye çıkarılacağı’ yönündeki ifadelerine yer verilerek, haberlerde sanki böyle olmayacakmış gibi bir izlenim verilmeye çalışıldığı belirtildi.

Valilikçe yapılan incelemede, ilgili firmaların ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdikleri ’balık çiftliği kurulum yerleri koordinatları’ ile ilgili yapılan teknik çalışma sonucunda, Bakan Elvan’ın da ifade ettiği gibi yeni kurulacak balık çiftliklerinin çevreye, doğaya ve bölgenin tarihine zarar vermeyecek şekilde Dana Adasına en yakın 3 bin metre, sahile en yakın projenin uzaklığının ise 2 bin 950 metre civarında olduğu belirtilen açıklamada, "Diğer projelerin ise sahile ve adaya uzaklığı 3 bin metreden fazladır. Ayrıca Silifke ilçesi sınırları Dana Adası mevkiinde belirlenen bölgede halen faaliyet gösteren en yakın balık çiftliği, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın açıklamalarında belirttiği üzere, kendisinin gayretleri sonucu bin 900 metrenin de ötesine, adaya yaklaşık olarak 2 bin 900 metre mesafeye ve ana karaya en yakın noktada faaliyet gösteren diğer balık çiftlikleri ise sahile 2 bin 800 metre mesafeye çekilmiştir. Valiliğimizce ilgili birimler vasıtasıyla denetimleri de sürekli olarak yapılmaktadır" denildi.