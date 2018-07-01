Mersin’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Mersin’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

Liman Başkanlığınca Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu’nun, bağımsızlık ve ülkenin haklarının kazanılmasının yanı sıra Türk denizciliğinin gelişmesinde de dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğü girmesiyle, Türkiye’nin limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin önünün açılarak, yabancılara verilen kapitülasyonların sona erdirildiğini kaydeden Baştürk, "Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünyada önemi giderek artan bir ülke olarak kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türk vatandaşlarına denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi gibi alanlarda reformlar, özgürlükler sağlamıştır. Denizcilik sektöründe teknik, idari ve mevzuat konusunda da çok önemli başarılar elde etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu ile ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkelerle rekabet etmeye başlamıştır. Türkiye, dünya denizlerinde konumuna yakışan yere ulaşmıştır" dedi.

Konuşmanın ardından Refah Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Öte yandan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik botu, Mersin Marina’da halkın ziyaretine açıldı.