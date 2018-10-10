MERSİN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:00

Mersin’de 12 stajyer avukat yemin edip cüppe giydi

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan 12 avukat yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanımız Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.Yemin törenindeki konuşmasında son yıllarda savunma...

Mersin'de 12 stajyer avukat yemin edip cüppe giydi
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Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan 12 avukat yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanımız Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.

Yemin törenindeki konuşmasında son yıllarda savunma mesleğine yönelik artan şiddete dikkat çeken Yeşilboğaz, "Böyle bir günde sorunlarımızı haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bildiğiniz üzere son yıllarda sistematik bir şekilde savunmaya yönelik saldırılar, baskılar artmış, pervasızlık had safhaya çıkmıştır. Savunma yoksa, yargı da yoktur. Yargılamadan avukatın çıkarılması, hukukun çıkarılmasıdır. Biz biliriz ki, hukuk devleti yargı bağımsızlığına ve özgür savunmaya dayanır" dedi.

Konuşmasında avukatsız adalet olmayacağının altını çizen Yeşilboğaz, “Biz avukatlar, tarih boyunca baskılara, keyfiliklere, hukuk tanımazlıklara, yasa bilmezliklere karşı direndik, direneceğiz. Susmadık, susmayacağız" ifadelerini kullandı.
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