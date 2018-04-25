MERSİN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:40

Mersin’de 7 bin 792 hastaya evde bakım hizmeti veriliyor

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kent merkezi ve ilçelerinde 17 araç ile ’evde bakım hizmeti’ verdiklerini belirterek, "Şuanda ekiplerimiz 7 bin 792 aktif hastaya hizmet sunmaya devam ediyor" dedi.Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan...

Mersin'de 7 bin 792 hastaya evde bakım hizmeti veriliyor
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Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kent merkezi ve ilçelerinde 17 araç ile ’evde bakım hizmeti’ verdiklerini belirterek, "Şuanda ekiplerimiz 7 bin 792 aktif hastaya hizmet sunmaya devam ediyor" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, sağlık müdürlüğüne bağlı personeller tarafından verilen ’evde sağlık hizmeti’ kapsamında üstün başarı gösteren 35 sağlık personeline teşekkür belgesi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçacı, 2010 yılından 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar 23 bin 926 hastaya ’evde sağlık hizmeti’ uygulandığını söyledi. Mersin merkez ve ilçelerinde 17 araç ile sahada hizmet verdiklerini kaydeden Bahçacı, "Kent genelinde günlük ortalama 100 ile 110 hastaya hizmet veriyoruz. Şuanda ekiplerimiz 7 bin 792 aktif hastaya hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrıca Tarsus ilçemizde bulunan Ağız Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde de hastalarımıza hizmet sunumu için çalışmalara başladık" dedi. Bahçacı, hasta olan, evinden çıkamayan yaşlılara evlerinde sağlık hizmeti vermenin, ibadetlerin en hayırlısı olduğunu kaydetti.
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