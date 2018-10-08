Mersin’de Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen ’Amatör Spor Haftası’ kutlamaları, Mersin’de yapılan törenle başladı.Bu yıl 8-14 Ekim 2018 tarihleri arasında çeşitli...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen ’Amatör Spor Haftası’ kutlamaları, Mersin’de yapılan törenle başladı.

Bu yıl 8-14 Ekim 2018 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Amatör Spor Haftası, Mersin Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş ve çelenk sunma programı ile başladı. Bu kapsamda sporcular ve vatandaşlar, Tevfik Sırrı Gür Stadyumundan, Cumhuriyet Meydanı’na kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi bandosu eşiliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

"Mersin’i eski günlerine getirmeye çalışacağız"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, "Mersinliler olarak şanslı bir ilde yaşıyoruz. 2013 yılında Akdeniz Oyunlarında mükemmel tesisler yapıldı. Elbette bu tesisleri sizlerle beraber dolduracağız. Mersin’i eski günlerine getirmeye çalışacağız. Bu dönem atletizmde, boksta pilot bölge oldu. Mersin’e baktığımız zaman 400’e yakın spor kulübü, 80 bine yakın sporcu, yılda 6 bine yakın organizeye imza atmakta. Bu haftayı çeşitli etkinliklerle dolu dolu yaşamaya çalışacağız" dedi.

"Birçok branşta turnuva yapılacak"

Mersin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan ise, "Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. İlimizde de spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, çocuklarımızı da zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı birer nesiller olabilmelerini sağlayabiliriz. Her yaştan insanın spor yapması ve spora yeni yüzler kazandırmak amacıyla amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında birçok branşta turnuva gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet ediyoruz"

Mersin’de sporun hak ettiği yere ulaşacağını kaydeden Yıldızbakan, "Her hanede spor yapan kişi sayısı artacak. Bu hafta vesilesiyle 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Mersin’de 400 amatör spor kulübü faaliyet göstermekteyken, il genelinde toplam 146 bin lisanslı sporcumuz mevcuttur. Biz biliyoruz ki insanlarımız spor yapmak istiyor. Onların spor yapmaları için gerekli imkanlarda bizlerde var. İlimizde artık her branşta spor yapabilecek antrenör ve mekana sahibiz. Buradan bütün Mersinlileri spor yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu

Konuşmaların artından minik sporcular cimnastik gösterisi yaptı.