Mersin’de "Anneler Günü Alışveriş Şenliği"

Mezitli Soroptimist Kulübü, kız çocuklarının eğitimi için ’3. Anneler Günü Alışveriş Şenliği’ düzenledi.Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’Anneler Günü Alışveriş Şenliğine’,...

Mezitli Soroptimist Kulübü, kız çocuklarının eğitimi için ’3. Anneler Günü Alışveriş Şenliği’ düzenledi.

Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’Anneler Günü Alışveriş Şenliğine’, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan, soroptimistler, anneler ve çocukları katıldı.

Renkli görüntülerin olduğu şenlikte, Mezitli Kent Konseyi, Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi, Akdeniz Rotary Kulübü, ZİÇEV, Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, kadın sivil toplum kuruluşları ile üretici kadınlar stant açtı. Birbirinden özenle hazırlanmış stantlarda kadınlar satış yaparken, gelen konuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, "Şenliğimiz, kulübümüzün hassas çalışmaları ile her yıl bir öncekinden daha güzel geçmektedir. Mersin halkının ilgiyle beklediği şenliğimizin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içinde güzel bir gün geçirdik. Şenliğimizden elde edilen gelirin tamamı ile kız çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz" dedi.