MERSİN:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:55

Mersin’de aranan şahıslar polisin çalışmasıyla yakalandı

Mersin’de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde yapılan çalışmalarda hırsızlık, kaçak sigara ve uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alınırken, bir çok olayın faili de yakalandı.Mersin...

Mersin'de aranan şahıslar polisin çalışmasıyla yakalandı
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Mersin’de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde yapılan çalışmalarda hırsızlık, kaçak sigara ve uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alınırken, bir çok olayın faili de yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, 2-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çarşı merkezinde bulunan bir tekel büfesinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.A, İ.G. ve S.D., suç aletleri ve iş yerinden çalınan 302 paket bandrollü sigarayla birlikte yakalandı.

Gündoğdu Mahallesi 5758 Sokak üzerinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen çalışmada, A.B. ve S.B. adlı şüpheliler, Kurdali Mahallesi’nde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Çalıntı araçlar üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise K.A. ve H.E.F. adlı kişiler, 2 motosikletle birlikte ele geçirildi.

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerle birlikte 9 bin 771 paket gümrük kaçağı sigara, 40 litre kaçak içki, 31 şişe sahte içki ve ’Artemis Bereket Tanrıçası’ figürlü tarihi eser olarak değerlendirilen yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda 500 gram ağırlığında materyal ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada da 9 kişi, 58 gram esrar ve 6 adet uyuşturucu hap ile birlikte gözaltına alındı. Ruhsatsız ateşli silahlarla ilgili yapılan çalışmada 6 kişi gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 3 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda ayrıca Çay, Çilek ve Hal mahallelerinde bıçakla ve ateşli silahla yaralama olaylarına karışan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Bunun yanında, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan Z.B., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası ile aranan A.P. ve 4733 sayılı kanuna muhalefet suçundan 20 bin lira kesinleşmiş para cezası ile aranan B.O., hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. olmak üzere farklı suçlardan aranmaları bulunan toplam 34 şüpheli de yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
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