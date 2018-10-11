MERSİN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:07

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 136 kişiyi yakaladı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son iki haftada yaptığı çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Ekipler, Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde...

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 136 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son iki haftada yaptığı çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Ekipler, Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bir eve yaptığı operasyonda 18 bin 420 litre alkollü içki, 1 adet arıtma cihazı, 2 adet alkol ölçüm cihazı, 3 adet filtre ve 2 adet damıtma varili ele geçirdi.

Silifke ilçesi Atakent Mahallesi ve Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana gelen tekne motoru hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şahıs hakkında yapılan araştırma neticesinde ise şahısların 22 adet tekne motoru hırsızlığı yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan huzur uygulamalarında yapılan aramalarda 5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi. 824 araç sürücüsüne 12 bin 521 TL trafik cezası kesen ekipler, 162 aracı da trafikten men etti. Ekipler, 156 gıda bayii, 146 kahvehane, 47 park, 82 umuma açık yeri denetlerken, 3 bin 402 TL idari para cezası kesti. Yapılan uygulamalarda usulsüzlük yapıldığı tespit edilen 5 işletmeye 3 bin 267 idari para cezası kesilirken, 3 işletmeye canlı müzik yayın belgesi olmadığı için tutanak tanzim edildi. 4 av bayii, 70 tüp ve 72 gübre bayiini denetleyen ekipler, bin 295 TL idari para cezası kesti. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 133 kişi de gözaltına alındı.
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