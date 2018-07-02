MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:32

Mersin’de CHP ve MHP’li vekiller mazbatalarını aldı

Mersin’de 24 Haziran’da yapılan seçimlerde CHP ve MHP’den Meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras’tan aldı.24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin...

Mersin'de CHP ve MHP'li vekiller mazbatalarını aldı
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Mersin’de 24 Haziran’da yapılan seçimlerde CHP ve MHP’den Meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras’tan aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ardından CHP’den Mersin milletvekili seçilen Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, Mersin Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda yapılan törenle mazbatalarını aldı.

Törende açıklamalarda bulunan Antmen, "Bugün buradaysak, bugün buradaysam ve bir hukukçu olarak ben bu mazbatayı alabiliyorsam, bu sizler sizler sayesinde oldu. Çok daha fazla çalışacağız. Vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için çok daha fazla çalışacağız ve birlikte başaracağız" dedi.

"Aradaki fark 4 bin 357 oy"

CHP’li vekillerin ardından MHP’den Mersin milletvekili seçilen Olcay Klavuz ile Baki Şimşek de mazbatalarını aldı. Şimşek, burada yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada Nevin Zaimoğlu ile arasında oy farkı 400-500 diye konuşuluyor. Ben buradan belirtmek istiyorum, aradaki oy farkı 4 bin 357’dir" ifadelerini kullandı.
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