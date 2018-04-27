Mersin’de ’çocuk hakları’ konulu eğitim verildi

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Avukat Güray Göçer, "Sağlıklı bir toplumun temeli için, çocuk hakları eğitimi dünyada ve ülkemizde yaygınlaştırılmalıdır" dedi.Mersin Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan...

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Avukat Güray Göçer, "Sağlıklı bir toplumun temeli için, çocuk hakları eğitimi dünyada ve ülkemizde yaygınlaştırılmalıdır" dedi.

Mersin Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından, Boğaziçi Ortaokulu öğrencilerine yönelik çocuk hakları anlatıldı. Boğaziçi Ortaokulunda gerçekleşen çocuk hakları konulu eğitim çalışmasına, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Güray Göçer, okullarda vermiş oldukları eğitimin önemli olduğunu belirterek, "Sağlıklı bir toplumun temeli için çocuklarımızın çok yönlü eğitilmesi gerekmektedir. Dünyada ve ülkemizde çocuk hakları eğitimi ciddi bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Çocuklar haklarını bildiği sürece, kendi haklarını savunabilir ve sahip çıkabilir" dedi.

Her çocuğun yaşama hakkı olduğunu ve herkesin ilk görevinin çocukların yaşamını korumak olduğunu söyleyen Göçer, "Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar. Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır" ifadelerini kullandı.