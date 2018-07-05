MERSİN:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:52

Mersin’de çocuk işçiliğine karşı afişli uyarı

Mersin’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince, çocuk işçiliğine karşı afişli uyarı yapıldı.İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, 2018 yılının Başbakanlıkça...

Mersin'de çocuk işçiliğine karşı afişli uyarı
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Mersin’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince, çocuk işçiliğine karşı afişli uyarı yapıldı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, 2018 yılının Başbakanlıkça Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildiğini hatırlatarak, bu nedenle çocuk işçiliği ile mücadele etmenin, toplum olarak herkesin görevi olduğunu söyledi. Mersin’de öncelikli olarak sokakta çalışan çocuklar sorununa dikkat çekmek için uyarı afişleri, karton simitler, el ilanlarıyla soruna dikkat çektiklerini kaydeden Sarı, "Çocuklarımıza sahip çıkmak başta ailelerimiz olmak üzere tüm bireyler olarak görevimizdir" dedi.
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