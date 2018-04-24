Mersin’de deliceler aşılanarak ülke ekonomisine kazandırılıyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) 2015 yılında uygulamaya konulan Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında, 2018 yılı programında yer alan 105 bin 600 adet yabani zeytin (delice) aşılama çalışmalarının başladığını bildirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 2015 yılında uygulamaya konulan Yabani Zeytin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında, makilik alanlarda bulunan yabani zeytinleri aşılayarak ülke ekonomisine kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2017 yılında 258 bin adet delice aşılaması ve 19 bin 116 adet zeytin fidanı dikimi yapan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2018 yılı programında yer alan 105 bin 600 delice aşılama çalışmalarına da başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Yabani Zeytin Aşılaması Eylem Planı kapsamında Erdemli İlçesi, Kösbucağı Mahallesinde yörenin ekolojik koşullarına uygun aşılı zeytin ağaçlarından alınan kalemleri yabani zeytinlere uygulayarak aşılıyoruz. 2017 yılı içerisinde yapılan aşılama işlemlerinde ise yüzde 95 oranında başarı sağladık. Bu eylem planı ‘Devlet Ormancılığından Millet Ormancılığına’ geçişte önemli bir çalışma olup, atıl durumda bulunan delicelerin aşılanarak elde edilecek ürünlerle, yöre insanının aile bütçesine dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır" dedi.

Bu çalışmayla amaçlarının ülke ekonomisine ve orman köylüsüne katkı sağlamak olduğunu belirten Yılmaz, "Uzman bir ekip tarafından aşılanan yabani zeytinlerin bakımı da 3 yıl süre ile orman teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Daha sonra bu zeytinler talep edenler arasından çekilen kura ile orman köylülerine sertifikalı olarak dağıtılmaktadır. Gelir getirici türler kapsamında bugüne kadar bin 478 haneye 238 bin 589 adet ceviz, badem, harnup, delice gibi türlerin dağıtımı yapılarak sertifikaları verildi. Yapılan bu çalışmayla yöre ekonomisine verilen bu destekten köylülerin oldukça memnun oldukları görüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde hedefimiz milli ekonomiye kazanç sağlamak, mahalle ve köylerimizin kırsal kalkınmasında lokomotif olmaktır.Ayrıca bu aşılama çalışmaları çerçevesinde 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Erdemli ilçesinden 5 kişilik uzman bir aşı ekibi gönderildi ve 3 bin adet delice aşılanarak hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdemli ilçesinde bulunan Kösbucağı Köyünde önceki yıllarda yapılan delice aşılamalarına ait, 62 hane sahibine sertifikalar, düzenlenen törenle verildi.