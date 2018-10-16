Mersin’de ’Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı’ yapılacak

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mersin Üniversitesi (MEÜ), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) işbirliğiyle düzenlenen “Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı” 300 katılımcıyı ağırlayacak.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mersin Üniversitesi (MEÜ), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) işbirliğiyle düzenlenen “Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı” 300 katılımcıyı ağırlayacak.

18-20 Ekim 2018 tarihlerinde bir otelde gerçekleştirilecek çalıştaya KKTC Başbakanı Tufan Erhüman, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 65. Dönem Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve Rektörü Ahmet Çamsarı, TOBB’a bağlı oda ve borsa yönetim kurulu başkanları ile üyeleri ile ’Liderlik’ konulu çalışma yapan akademisyenler katılacak. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı, liderlik eğitimlerinin tüm sosyal paydaşlar için olumlu çıktılar oluşturması hedefiyle atılmış en önemli üniversite-sanayi işbirliği adımlarından biri olarak kabul ediliyor. 300’ün üzerinde aktif katılımcı, 50 farklı kurum ve kuruluş temsilcisi, 20 çağrılı konuşmacının yer alacağı çalıştayda, 15 konferans ve seminer, 12 akademik tebliğ sunumu ve sosyo-kültürel etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı açılış töreni 18 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek.