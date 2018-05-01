MERSİN:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:33

Mersin’de meslek lisesi mezunları bir araya geldi

Mersin Endüstri Meslek Lisesi’nden 1980 yılı ve öncesinde mezun olanlar 4. kez bir araya gelerek hasret giderdi.Eski adı Mersin Endüstri Meslek Lisesi olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının, sosyal medyada 1980 öncesi ’EML mezunları’...

Mersin'de meslek lisesi mezunları bir araya geldi
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Mersin Endüstri Meslek Lisesi’nden 1980 yılı ve öncesinde mezun olanlar 4. kez bir araya gelerek hasret giderdi.

Eski adı Mersin Endüstri Meslek Lisesi olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının, sosyal medyada 1980 öncesi ’EML mezunları’ adını verdikleri gurup, 4. yılını kutladı.

Okulun kütüphanesine katkı vermek amacıyla katılımcıların kitap bağışında bulunduğu etkinlikte, METEM-DER’in kuruluştan bu yana gerçekleştirdiği projelere yer verilirken, beklentilerin ve derneğin amaçlarından bahsedildi. Gecede okula bilgisayar ve güneş paneli desteğinde de bulunulurken, Arbel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Arslan ise okulun mezuniyet töreninin yapılmasını üstlendi.

Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (METEM-DER) Başkanı Hasan Arslan, okul müdürü Zeki Urhan’ın teşviki ile dernek kurarak mezunları bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi. METEM-DER ile çok daha büyük bir aile olduklarını kaydeden Arslan, "Yılda bir defa, eski mezunlar olarak bir araya gelip eski günleri yad edip, okulumuzun eksiklerini ve ihtiyaçlarını konuşmak inanın beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Buradan oluşumun mimarlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mezunlar olarak bizler, inşallah ilerleyen süreçte birbirinden güzel projelerle okulumuza hizmet edeceğiz. Bu süreçte herkesin desteğine ihtiyaç duyacağız. Bu oluşumumuzla birlikte sanırım artık okulumuza olan vefa borcumuzu ödemenin vakti geldi" dedi.

Gecede, aynı okuldan mezun olan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya, METEM-DER Başkanı Hasan Arslan tarafından katkılarından ve desteklerinden ötürü plaket takdim edildi.
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