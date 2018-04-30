MERSİN:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:55

Mersin’de Oryantiring Grup Birinciliği

Mersin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ’Okul Sporları Oryantiring Küçükler ve Yıldızlar Grup Birinciliği’ müsabakalarına, Mersin takımları damga vurdu.Spor Genel Müdürlüğü Spor Daire Başkanlığının, 2018 yılı faaliyet takviminde...

Mersin'de Oryantiring Grup Birinciliği
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Mersin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ’Okul Sporları Oryantiring Küçükler ve Yıldızlar Grup Birinciliği’ müsabakalarına, Mersin takımları damga vurdu.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Daire Başkanlığının, 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan ’Okul Sporları Oryantiring Küçükler ve Yıldızlar Grup Birinciliği’ sona erdi. Türkiye geneli 18 ilden 359 sporcunun katılımıyla, Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen turnuvada, Erdemli Cumhuriyet Ortaokulu küçük kızlarda şampiyon oldu. Küçük erkekler, yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde de, gruplarında ikinci olmayı başaran Erdemli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri turnuvada, bir şampiyonluk üç ikincilik kazanarak, Mersin rüzgarı estirdiler.

Turnuvada ferdi kategorisinde ilk beş, takım kategorisinde ilk dörde katılan sporcuların, 27 Mayıs 2018 Yozgat’ta yapılacak Türkiye Oryantiring Şampiyonasında mücadele edeceği bildirildi
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