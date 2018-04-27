MERSİN:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:33

Mersin’de ’Otomotiv 4.0’ etkinliği düzenlendi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği öğrencileri tarafından ’Otomotiv 4.0’ etkinliği düzenlendi.Tarsus Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere, bazı otomotiv firma yetkilileri tarafından...

Mersin'de 'Otomotiv 4.0' etkinliği düzenlendi
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği öğrencileri tarafından ’Otomotiv 4.0’ etkinliği düzenlendi.

Tarsus Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere, bazı otomotiv firma yetkilileri tarafından sektör hakkında bilgi verildi.

Bir otomotiv şirketi CEO’su Önder Yol, elektrikli otomobiller, Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeler ile sektörün dünyadaki yeri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Başka bir şirketin CEO’su Berk Çağdaş ise otomotiv sektörünün ilerideki geleceğini, yeni gelişmeleri, pazar payını, öğrencilere girişimci olmalarını, hedef üretmelerini, geleceğin hayalini kurmalarını, kariyer yapma yönünde önerilerde bulundu.

Etkinlik, Tarsus Teknoloji Fakültesi Dekanı Mustafa Kemal Külekçi ve öğrenciler tarafından etkinliğe katkı verenlere plaket ve çiçek sunulmasının ardından sona erdi.
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