MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:08

Mersin’de, polisler moral ve motivasyon için yürüdü

Mersin’de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, moral ve motivasyonu yükseltmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi.Mersin polis ekipleri, doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya...

Mersin'de, polisler moral ve motivasyon için yürüdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mersin’de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, moral ve motivasyonu yükseltmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Mersin polis ekipleri, doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin moral ve motivasyonunu yükseltmek için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi’nde yapılan, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de yer aldığı etkinlikte buluşan polis ekipleri, bir süre sohbet ederek doğada yürüdü.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlikte polis ekipleri ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku