Mersin’de, polisler moral ve motivasyon için yürüdü

Mersin’de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, moral ve motivasyonu yükseltmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi.Mersin polis ekipleri, doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya...

Mersin’de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, moral ve motivasyonu yükseltmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Mersin polis ekipleri, doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin moral ve motivasyonunu yükseltmek için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi’nde yapılan, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de yer aldığı etkinlikte buluşan polis ekipleri, bir süre sohbet ederek doğada yürüdü.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlikte polis ekipleri ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.