MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:45

Mersin’de ’Salut Salon Quartet’ rüzgarı

Mersin’de bu yıl 17.’si düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Salut Salon Quartet, mizah, klasik müzik ve aşk şarkılarından oluşan repertuarlarıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.Mersin Kültür Merkezi’nde...

Mersin'de 'Salut Salon Quartet' rüzgarı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin’de bu yıl 17.’si düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Salut Salon Quartet, mizah, klasik müzik ve aşk şarkılarından oluşan repertuarlarıyla dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Mersin Kültür Merkezi’nde hayranları ile buluşan dünyanın en popüler müzik topluluklarından Salut Salon Quartet, sahne performanslarıyla izleyiciden tam not aldı

Mersinlilerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe seslendirilen konserde Prokofiev, Piazzolla, Bach, Vivaldi ve Rachmanninov’un eserlerinden seçme parçalarla birlikte Chansons, Marilyn Monroe ve Herbert Grönemeyer şarkıları, Erich Fried’in aşk şiirlerinden oluşan bir repertuvarı seslendirdi.

Oda müziği dörtlüsü olarak Hamburg’ta kurulan topluluk, Angelica Bachman, Olga Shkrygunova, Meta Hüper, Romy Katja isimlerinden oluşuyor.

Mizah, klasik müzik ve aşk şarkılarını aynı sahnede buluşturarak hayranlık uyandıran bir performans sergileyen topluluk, konser bitiminde ise Astor Piazzola’nın Liber Tango eserini ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran eşliğinde seslendirdi. Konserin konuk sanatçısı Ahmet Baran, Arjantinli tango müziği ve bandoneon ustası Piazzolla’nın bu eşsiz eserinin seslendirilişine kanunu ile katılarak sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Sanatçılar, seyircilerin yoğun ilgisiyle Mersin Kültür Merkezi Fuaye’sinde uzun süre imza, fotoğraf çekimi ve söyleşi gerçekleştirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku