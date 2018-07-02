MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:13

Mersin’de şehit çocuklarına ücretsiz tenis kursu

Mersin’de yaz tenis kursları kapsamında şehit çocuklarına ücretsiz tenis kursu veriliyor.Mersinli milli tenisçi Hıdır Kiremit, tenis akademisinde yeni sporcular kazandırmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yaz tenis kursu dolayısıyla şehit çocuklarına...

Mersin'de şehit çocuklarına ücretsiz tenis kursu
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Mersin’de yaz tenis kursları kapsamında şehit çocuklarına ücretsiz tenis kursu veriliyor.

Mersinli milli tenisçi Hıdır Kiremit, tenis akademisinde yeni sporcular kazandırmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yaz tenis kursu dolayısıyla şehit çocuklarına ücretsiz tenis kursu veren Kiremit, onları geleceğin sporcuları olması için hazırlıyor. 5-12 yaşları arasında sporculara kurs veren Kiremit, yetişkin özel ve grup dersleriyle tenisi öğretmeye ve sevdirmeye devam ediyor.
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