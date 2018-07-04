Mersin’de ’Ulusal Eğitim Forumu’ düzenlendi

Mersin’de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün onaylı projesi kapsamında, öğrencilerin güncel gelişmelerden haberdar olarak farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak amacıyla ’Ulusal...

Mersin’de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün onaylı projesi kapsamında, öğrencilerin güncel gelişmelerden haberdar olarak farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak amacıyla ’Ulusal Eğitim Forumu’ düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Eyüp Aygar Fen Lisesi’nde forumun açılış törenine, Kredi Yurtlar İl Müdürü Oğuz Kaymaz ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebiyılmaz’ın yanı sıra, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü İmran Bağdemir, formun açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının, ülkesine hizmeti her şeyin üzerinde tutan, duyarlı, memleket meselelerine ilgili, çözümler üreten, aynı zamanda dünyayı tanıyan nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Bağdemir, böylesine ulusal bir eğitim forumuna öğrencileriyle birlikte ev sahipliği yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürümü Kamil Çelebiyılmaz ise devlet okullarınca Mersin’de ilk, Türkiye’de oldukça nadir yapılan etkinlik nedeniyle görev alan tüm yönetici ve öğretmenleri duyarlılıklarından ötürü tebrik etti.

Farklı okullardan 340 delegenin katıldığı forum sonrası, komiteler tarafından hazırlanıp delegelerin oylarıyla kabul edilen, değişik sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporlar, Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak.