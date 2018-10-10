Mersin’de zabıtadan fiyat etiketi denetimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan komisyon ile il genelindeki alışveriş merkezleri, fırın ve marketlerde...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan komisyon ile il genelindeki alışveriş merkezleri, fırın ve marketlerde ürün etiket fiyatı denetimi yapıldı.

Mersin genelindeki market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimler ile döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmek amaçlandı. Periyodik olarak gerçekleştirilen denetimler, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler dolayısıyla sıklaştırıldı.

Denetimler esnasında, yetkililer tarafından marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca, ekmeklerin gramajları ve iş yeri açma ile çalıştırma ruhsatları denetlenerek gerekli evraklar da kontrol edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ürünleri tüketmesi, fiyat farklılıklarının olmaması amacıyla denetim yaptıklarını belirterek, vatandaşların fiyatlara bakarak aldanmaması, raftaki fiyatla kasadaki fiyat arasında farklılık olduğu zaman tüketicilerin hemen yetkili birimleri arayarak şikayetlerini bildirmeleri gerektiği bilgisini verdi. Vatandaşlar da gerçekleştirilen denetimlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

“Denetimler çok faydalı”

Çiftlikköy’de bir markette mağaza yöneticiliği yapan Adnan Turşin, “Bugün yapılan kontrollerde ürünlerin etiket fiyatıyla, kasa fiyatı arasındaki kontrolleri yapıldı. Herhangi bir sorun çıkmadı. Her gün denetimlerimizi kendi içerimizde yapıyoruz, kontrollerimiz her daim devam ediyor. Bu denetimlerin olması güzel bir uygulama. Herhangi bir problem yaşanmaması da bizim için sevinç kaynağı” dedi.