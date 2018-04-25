Mersin’in çöpü mobil katı atık aktarma istasyonları ile taşınıyor

Mersin’de Gökçebelen ve Arpaçsakarlar mobil katı atık aktarma istasyonlarının faaliyete geçmesiyle birlikte merkezdeki dört ilçede çöp toplama işlemleri bu istasyonlar aracılığı ile yapılıyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan...

Mersin’de Gökçebelen ve Arpaçsakarlar mobil katı atık aktarma istasyonlarının faaliyete geçmesiyle birlikte merkezdeki dört ilçede çöp toplama işlemleri bu istasyonlar aracılığı ile yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, günlük olarak yüzlerce ton evsel atığın bertaraf edildiği aktarma istasyonlarının hizmete girmesi ile çöp aktarmada yaşanılan zaman kaybı ve mesafe sorunu ortadan kaldırırken, düzenli katı atık toplama alanındaki araç trafiğinin de önüne geçilmiş oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde 2018 yılı içinde faaliyete geçen Gökçebelen mobil katı atık aktarma istasyonu Yenişehir ve Mezitli, Arpaçsakarlar mobil katık atık aktarma istasyonu da Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin çöplerinin geçici olarak aktarımında kullanılıyor.

Yenişehir ilçesi sınırları içinde bulunan Gökçebelen mobil katı atık aktarma istasyonunda, Yenişehir Belediyesi’nin yanısıra Mezitli Belediyesi ekipleri tarafından toplanan evsel katı atıkların geçici aktarımı sağlanırken, bu yolla toplam 440 bin civarındaki nüfusa sahip olan iki ilçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu hizmet ile tanışmış oldu.

Gökçebelen mobil katı atık aktarma istasyonunda günde yaklaşık 400 ton evsel katı atığın geçici aktarımı yapılırken, Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyeleri tarafından küçük hacimli araçlar vasıtası ile toplanan atıklar, aktarma istasyonunda büyük hacimli araçlara sevk ediliyor.

Sevk işleminin akabinde yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Akdeniz ilçesi sınırları içindeki Sarı İbrahimli Düzenli Katık Atık Depolama Alanı’na götürülürken, bu şekilde ilçe belediyelerinin katı atıklarının düzenli depolama alanına ulaşımı kolaylaşırken, bu yöndeki giderler de azaltılıyor ve çevre kirliliği de en aza indiriliyor.Akdeniz ve Toroslar’ın günlük 600 ton çöpü Arpaçsakar’a aktarılıyor

Yaklaşık 296 bin nüfusa sahip Toroslar ve 269 bin nüfusun yaşadığı Akdeniz ilçesinin katık atıkları da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Arpaçsakarlar Mahallesi’nde kurulan mobil katı atık aktarma istasyonu kullanılarak aktarılıyor.

Aktarma istasyonda toplamda günde 600 ton katı atığın aktarımı geçici gerçekleşirken, bu sayede ilçe belediyelerine ait araçların 25 kilometre uzaklıktaki düzenli depolama alanına gitmelerine de gerek kalmıyor.

Katı atık aktarma istasyonlarının faaliyete geçirilerek Mersin’de çöplerin aktarımı konusunda yeni bir dönemin başladığına işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Katı atık aktarma istasyonlarında çöp kokmaya başlamadan anında toplanıyor ve depolama alanına gidiyor” dedi.

Katı atık aktarma istasyonlarının enerji ve zaman tasarrufu sağladığını ve istasyonlar konusunda vatandaşlara bazı kesimler tarafından yanlış bilgiler verildiğini kaydeden Kocamaz, ”Bu tip aktarma istasyonları İstanbul’un birçok bölgesinde var. Bunların etrafa koku yaydığına dair ortaya atılan iddialara inananları bu istasyonları gezmeye davet ediyorum. Burası bir aktarma istasyonu, çöpler orada kalmıyor. Eğer koku oluyorsa biz onun da çözümünü buluruz” ifadelerini kullandı.