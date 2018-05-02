MESKİ çalışanları doğa ve kültür gezisi düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanlarını yoğun iş stresinden biraz uzaklaştırmak amacıyla doğa ve kültür gezisi düzenledi.MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanlarını yoğun iş stresinden biraz uzaklaştırmak amacıyla doğa ve kültür gezisi düzenledi.

MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel personel kültür ve doğa gezisi, Silifke ilçesi Tisan Mavikent sahilinden başladı. Çalışanların aileleri ile katıldığı gezide, çalınan müzikler eşliğinde oyunlar oynandı. Ardından Aydıncık ilçesinde yer alan Gilindire Aynalıgöl Mağarasını ziyaret eden çalışanlar, burada da bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Gün boyunca doyasıya eğlenen çalışanlar, iş streslerini üstlerinden attılar.