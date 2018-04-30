MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:46

MESKİ ’Dinamik Öneri Ekibi’ ile vatandaşların fikrini alıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ’Öneri Gelmiyorsa Sen Öneriye Git’ sloganıyla, ’Dinamik Öneri Ekibi’ ile birlikte, vatandaş ve çalışanlarının önerilerini alıyor.MESKİ Genel Müdürlüğü’nden...

MESKİ 'Dinamik Öneri Ekibi' ile vatandaşların fikrini alıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ’Öneri Gelmiyorsa Sen Öneriye Git’ sloganıyla, ’Dinamik Öneri Ekibi’ ile birlikte, vatandaş ve çalışanlarının önerilerini alıyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öneri sisteminin vatandaşlar ile çalışanların görüş ve önerilerini öğrenmek, yeni hizmetler geliştirmek, kurum içindeki süreçleri ve uygulamaları iyileştirme amacıyla yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda görüş ve önerilerini paylaşan vatandaşlar ve personeller için MESKİ hizmet noktalarına ’İstek/Öneri Kutuları’ ile ’İstek/Öneri Formları’ konulduğu kaydedildi. Tüm önerilerin aylık olarak MESKİ tarafından değerlendirileceği ve uygulanabilecek olan önerilerin hizmet kalitesinin artıracağı belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku