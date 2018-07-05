MESKİ Hacıahmetli Mahallesi’nin su sorununu çözüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi’nde bulunan eskimiş ve sık sık arıza veren içmesuyu şebeke hattının yenileme çalışmalarına başladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan altyapıları yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen içmesuyu çalışmaları kapsamında yaklaşık 5 bin 457 metre içmesuyu şebeke hattı yenileniyor. İçmesuyu şebeke yenileme çalışmaları ile su kaybının önüne geçilerek suyun düzenli dağıtımı sağlanıyor. Ayrıca proje kapsamında, Zeyker Semtinde bulunan 50 metreküplük deponun bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor.

Hacıahmetli Mahalle Muhtarı Selçuk Kaya, "MESKİ yetkililerine talebimizi bildirdikten hemen sonra içme suyu hattı döşeme çalışmalarına başladılar. Yapılan bu çalışma sayesinde daha sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşmuş olacağız. Mahallemiz yaz aylarında yaklaşık 2 bin nüfusa ulaşmak ve içmesuyu şebekemiz yetersiz gelmektedir.15 yıldır devam eden bu içmesuyu sorunu çözüme kavuşacağı için sevinç duymaktayız" dedi.