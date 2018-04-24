MESKİ, müşteri memnuniyet ve şikayetini belgelendirme tetkikini tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaş ve paydaş şikayetlerini daha etkin yönetmek, beklentilerini karşılama oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen TS ISO 10002 müşteri memnuniyeti...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaş ve paydaş şikayetlerini daha etkin yönetmek, beklentilerini karşılama oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen TS ISO 10002 müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi standardı çerçevesinde "2. gözetim tetkikini" tamamlandı.

2015 yılı içerisinde TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ve 2016 yılı içerisinde TS ISO 10002:2014 müşteri memnuniyet yönetim sistemi kurulmuş ve belgelendirmiş olan MESKİ Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından yürütülen tetkikte hizmet birimlerinde yürütülen müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi sistemi çalışmalarını yerinde incelendi. Bu inceleme sonucunda MESKİ, belgelendirme tetkikini başarıyla tamamlandı. Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi standardı çerçevesinde 2. gözetim tetkiki başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, "Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Yeni kalite standartlarını yakından takip ediyor ve kalitemizi günden güne yükseltiyoruz. Hizmet sunumunda hız, kalite, verimlilik ve etkinliği en üst düzeye çıkarmak, vatandaş memnuniyetini sağlamak, yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeler yapmak suretiyle dinamik yapıyı gerçekleştirmek için çalışıyoruz. TSE’nin denetimleri sonucunda, kalite belgemizi yenilemeye hakkı kazanmış olmamız da bunun en güzel örneğidir. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak TS ISO 10002 belgesi ile birlikte tüm çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşım temel alınarak ve geliştirerek sürdürmeyi devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.