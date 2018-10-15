MESKİ’den içmesuyu yatırımları

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Yenişehir İlçesi Kocahamzalı Mahallesi’ne yeni bir içmesuyu deposu kazandırdı.

MESKİ yaptığı çalışmalarla 13 ilçede yaşayan vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak adına yeni su depo kazandırırken, ekonomik ömrünü tamamlayan su depolarını da yeniliyor. Bu kapsamda Kocahamzalı mahalle merkezinde bulunan mevcut içmesuyu tesisinin ekonomik ömrünün doldurduğunu tespit eden ekipler, 200 metreküplük yeni bir su deposu yapılarak mahallenin içmesuyu sorununa son verdi. Yeni su deposunun yapımı ile birlikte Kocahamzalı Mahallesi merkezi ile daha üst kotlara terfi deposu olarak kullanılan depoda su kayıplarının önlenmesi ve mahalleye daha sağlıklı bir şekilde içmesuyu verilmesi sağlandı.

"Sağlıklı içmesuyu depomuza kavuştuk"

Kocahamzalı Mahalle Muhtarı Mustafa Karabey,"Mevcut olan depomuz yetersiz ve eskiydi. Önceden sular kesildiğinde depomuz hemen boşalıyordu. Eski depomuz 150 tonluk ve her tarafından su kaçırıyordu. Yeni depomuz ise 200 tonluk yapısıyla büyüyen mahallemizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılıyor. Su kaybı yaşamaktan susuzluktan kurtulduk. Eski depoya göre çok daha güzel ve sağlıklı bir depoya sahip olduk" dedi.