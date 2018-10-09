MESKİ’den öğrencilere su tasarrufu eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bu dönemde öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimleri ve Su Müzesi gezilerine devam ediyor.MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, kurumun...

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bu dönemde öğrencilere yönelik su tasarrufu eğitimleri ve Su Müzesi gezilerine devam ediyor.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, kurumun Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen proje kapsamında, yeni dönemde öğrencilere yönelik düzenlenen su bilinci, suyun önemi, su tasarrufu eğitimleri ve Su Müzesi gezisi etkinlikleri başladı. MESKİ Teknik Hizmetler Toplantı Salonunda, Sabiha Çiftçi Meslek Lisesi öğrencileri ve Tarsus Dedeler İlkokulu öğrencilerine Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman biyolog Nebi Şengezer tarafından suyun önemi, su tasarrufu ve atıksuyun bertarafı konusunda eğitim verildi. Yapılan sunumlarda, evde hangi yöntemlerle su tasarrufu yapabileceği anlatıldı.

Öğrencilerin, eğitimin ardından öğretmenleriyle birlikte MESKİ Su Müzesi’ni gezdiler. Öğrencilere burada Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman biyolog Nebi Şengezer tarafından, içmesuyunun nasıl elde edildiği ve evlere gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiği konusunda bilgiler verildi. Öğrenciler, Filtre İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin tarihi önemi bulunan ünitelerine ve arşivlerden derlenen fotoğraflarına büyük ilgi gösterdi. Eğitimin ardından ayrıca öğrencilere ve öğretmenlere su tasarrufunu anlatan broşürler ve hediyeler verildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinliğe ilişkin şu bilgiler verildi; “MESKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile Mersin’de bulunan öğrencilerimize su tasarrufu bilincini oluşturmak amacıyla eğitimler düzenliyoruz. 1938 yılında açılmış olan ve şehrimizin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayan, Türkiye’nin ilk içmesuyu arıtma tesislerinden olan Filtre Su Müzesi, gelecek nesillere tarihi bir eser ve müze olarak hizmet vermek üzere restore çalışmaları tamamlanarak 21 Nisan 2016 hizmete açtığımız müzemizi gezdirdik. Bu eğitimler kapsamında öğrencilere suyun hayatımızdaki önemi, kullanım alanları, bilinçli kullanımı, atıksular ve bunların dönüşümü konusunda restore edilen Su Müzesini tanıtmak için gezi düzenlemeye devam edeceğiz."