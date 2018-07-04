MERSİN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:32

MESKİ’den ’personel alımı’ iddialarına yalanlama

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde kurumun, personel alımı için ilana çıktığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MESKİ'den 'personel alımı' iddialarına yalanlama
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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde kurumun, personel alımı için ilana çıktığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluş olarak 6360 Sayılı yasa ile tüm Mersin genelinde yasa çerçevesinde hizmet verdiği belirtilerek, "Genel Müdürlüğümüz bünyesinde personel istihdamı 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Anılan yasalar çerçevesinde personel alımı belli yasal süreçler sonucunda gerçekleşmekte olup, ilgili ilanlar da MESKİ Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan www.meski.gov.tr adresinden ve yasal olarak zorunlu olan kanallardan yapılmaktadır. Bazı internet sitelerinde yayınlanan haberlerin içeriği tamamen asılsız olup, an itibari ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde herhangi bir personel alımı ya da alıma yönelik ilan bulunmamaktadır" denildi.
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