MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:48

MESKİ’den su kesintisi uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz Salı Günü merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar ve Çay mahallerinde zorunlu su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

MESKİ'den su kesintisi uyarısı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 3 Temmuz Salı Günü merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar ve Çay mahallerinde zorunlu su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

MESKİ’den yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz İlçesi, D-400 Karayolu Bekirde Kavşağı kanalizasyon hatları deplase yapım İşi yapılacaktır. Bundan dolayı Karaduvar Mahallesi 65143 Sokakta içme suyu borusu ile karşılaşıldığından dolayı içmesuyu borularına zarar verilmemesi ve halkımızın uzun süre susuz kalmaması için 3 Temmuz 2018 günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Karaduvar ve Çay mahallerine su verilemeyecektir" denildi.
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