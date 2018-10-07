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07 Ekim 2018 Pazar 14:36

MESKİ’den TÜBİTAK projesine destek

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Uygulamaları çerçevesinde desteklenen ’Doğanın Öyküsü’ projesi kapsamında 30 kişilik öğrenci grubu, Mersin Su ve Kanalizasyon (MESKİ)...

MESKİ'den TÜBİTAK projesine destek
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Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Uygulamaları çerçevesinde desteklenen ’Doğanın Öyküsü’ projesi kapsamında 30 kişilik öğrenci grubu, Mersin Su ve Kanalizasyon (MESKİ) İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’ni gezdi.

Doğayı okumak, görmek, içselleştirmek, doğada gördükleriyle hayal dünyasını beslemek, doğadaki uyumu kavramak, öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini geliştireceğinin düşünüldüğü projede, alanında uzman eğitmenlerle doğa gezileri, kuş gözlemi, atölye çalışmaları, yaratıcı yazma, resim, müzik gibi etkinlikler yapıldı.

Öğrencilerin doğayı tanımaları, edebiyat ile doğa ilişkisini ve doğanın insana sunduğu imkanları kavramalarını deney, gezi-gözlem, karikatür, resim, müzik, drama, sanatsal faaliyetler, yaratıcı okuma gibi etkinliklerle amaçlayan projede, Atıksu Arıtma Şube Müdürü Emel Deniz Ünal eğitmen olarak görev aldı. Tesisteki bilgilendirmede yapılan iş ve işlemler ve proses detaylarıyla anlatıldı.

Geziden oldukça memnun kalan öğrenciler ve proje yürütücüleri, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi hakkında son derce önemli bilgi sahibi olduklarını belirtirken, ayrıca tesisin elektrik ihtiyacının büyük kısmının tesisteki işlemler sonucu oluşan arıtma çamurunun değerlendirilerek üretilen yeşil enerji ile karşılanmasının dikkat çekici olduğunu ifade ettiler.
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