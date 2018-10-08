MESKİ’li okçunun başarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarından Ümit Karadiken, katıldığı okçuluk turnuvalarında elde ettiği dereceler ile MESKİ’nin gurur kaynağı oldu.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olan ve mesai dışındaki kalan zamanda çok sevdiği okçuluğa yönelen Ümit Karadiken, katıldığı okçuluk turnuvalarında elde ettiği derecelerle adından sık sık söz ettirmeyi başardı. Osmaniye Belediyesi tarafından Osmaniye Kent Ormanı’nda düzenlenen turnuvaya 32 kulüpten 300 kadar sporcunun katıldı. 3. Cebelibereket Okçuluk Turnuvası’nda Ümit Karadiken, Akıncı Koşusu kategorisinde, birinci olurken, Yetişkin erkekler kategorisinde ise üçüncü oldu.

Okçuluk sporunu yaklaşık sekiz yıldır yaptığını ifade eden Ümit Karadiken, "Atalarımızdan miras kalan okçuluk, tarihimizde savaş sanatı olarak süre gelmiş olsada, tümüyle savunma sporudur. Okçuluk sporunu severek yapmaktayım. Katıldığım bir çok turnuvalarda dereceler elde ettim. Son olarak Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Cebelibereket Okçuluk Turnuvası’nda bir günde iki farklı kategoride ödül aldım. Akıncı Koşusu bir dakikada en hızlı ok atmak dalında, bir dakika içinde en hızlı en isabetli atışı gerçekleştirdim. Bir dakika içerisinde 14 adet ok attım. 12 tane 25 metreden hedefi vurarak birinci oldum. Diğer kategori olan yetişkin erkeklerde ise üçüncülüğü elde ettim. MESKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan okçuluk sporu ile uğraşan birçok yetenekli arkadaşımız bulunmaktadır. Katıldığım turnuvalarda gerek kurumumuz MESKİ’yi gerek Mersinimizi en iyi şekilde temsil ettim. Atalarımızdan kalan bu kültürel mirası layıkıyla öğrenip ve gelecek nesillerinde yaşatması için tüm arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışıyoruz. Öğrenmekle kalmayıp öğretmeninde ayrı gururunu yaşıyoruz. Kurumumuzun ve kamuoyunun desteği ile birlikte daha büyük başarılar elde edeceğimize, daha profesyonelce çalışma alanları ve ekipmanlarla gerekli desteğin sağlanması ile birlikte birçok başarının geleceğini inanıyorum" dedi.