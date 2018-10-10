MERSİN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:59

MESKİ’nin Mezitli’de yağmursuyu yatırımları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesinde aşırı yağışlı havalarda meydana gelen su birikintilerinin sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.Mezitli...

MESKİ'nin Mezitli'de yağmursuyu yatırımları sürüyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesinde aşırı yağışlı havalarda meydana gelen su birikintilerinin sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Yaşardoğu Caddesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su birikintilerinin önüne geçmek için başlatılan yağmursuyu çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 848 metre yağmursuyu hattı, 16 adet muayene bacası, 35 adet ızgara yapımı gerçekleştirilerek, mahallenin yağmursuyu sorunu ortadan kalktı. Davultepe Mahallesi’nde yağmur suyu sorununun önüne geçilmek için yürütülen çalışmalar ise devam ediyor. Bu kapsamda 326 metre betonarme boru ve 23 metre yağmursuyu menfezi kullanılarak, su deşarjı sağlanacak. Yine çalışmalar kapsamında 6 ızgara yapımı gerçekleştirilecek.
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