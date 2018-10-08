MESKİ’nin Silifke’deki içmesuyu çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, Silifke ilçesindeki Yeşilovacık ve Kocapınar mahallelerinde devam eden içmesuyu çalışmalarını tamamladığı bildirildi.MESKİ’den yapılan açıklamaya...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, Silifke ilçesindeki Yeşilovacık ve Kocapınar mahallelerinde devam eden içmesuyu çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Yeşilovacık Mahallesi’nin ekonomik ömrünü tamamlayan içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi çalışmaları kapsamında, mevcut depo yanında bulunan boş alana 100 metreküplük yeni bir depo yapımı gerçekleştirildi. Yeni deponun yapılması ile Yeşilovacık Mahallesi merkezine terfi deposu olarak kullanılan depoda su kayıpları ortadan kaldırıldı. İçmesuyu sağlayan sondaj kuyularında sürekli motopomp çalıştırılmasının önüne geçilerek boşa giden elektrik sarfiyatı önlenerek mahalleye daha sağlıklı bir şekilde içmesuyu verilmesi sağlandı.

Ekonomik ömrünü tamamlayan Kocapınar Mahallesi’ndeki içmesuyu çalışmaları kapsamında ise İncirli Pınar kaynağından muhtelif çaplarda 5 bin 340 metre isale şebeke hattı çekilirken, 1 adet 50 metreküplük depo ve terfi hattı, 1 adet kaptaj yapımı tamamlanarak sorun ortadan kaldırıldı.