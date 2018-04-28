MERSİN:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:47

MEÜ 24. Kültür ve Spor Şenliği sona erdi

Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ), öğrenci ve personelin motivasyonunu sağlamak amacıyla yapılan ’24. Kültür ve Spor Şenliği’ ödül töreniyle sona erdi.Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı...

MEÜ 24. Kültür ve Spor Şenliği sona erdi
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Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ), öğrenci ve personelin motivasyonunu sağlamak amacıyla yapılan ’24. Kültür ve Spor Şenliği’ ödül töreniyle sona erdi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Ali Kaya, "Bilimsel aktivitelerin yanında, aktif olarak sosyal içerikli etkinlikler gerçekleştiren öğrenci topluluklarımız, sporun, bilimin, kültür ve sanatın harmanlandığı çoklu popüler insan yetiştirme çabası içindedir" dedi.

Mersin Üniversitesinin spor olanaklarının oldukça iyi olduğunu belirten Kaya, üniversite öğrencilerinin çeşitli branşlarda ülke çapında başarılar yakaladığını kaydetti.

Öğrenci Konseyi Başkanı Hasret Gündüz ise "Böyle organizasyonların, yaklaşan final sınavlarımız öncesi motivasyonumuzu arttırmasının yanında bütün yılın yorgunluğunu atmamıza da yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bireysel ve takım sporları kategorilerinde dereceye giren erkek ve kadın sporculara ödülleri takdim edildi.

Kapanış ve ödül törenine, Turizm Fakültesi Dekanı Kemal Birdir, BESYO Müdür Yardımcısı Nevzat Demirci, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
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