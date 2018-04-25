MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:02

MEÜ 24. Kültür ve Spor Şenlikleri başladı

Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ), öğrenci ve personelin motivasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen ’24. Kültür ve Spor Şenliği’ başladı.Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya,...

MEÜ 24. Kültür ve Spor Şenlikleri başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ), öğrenci ve personelin motivasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen ’24. Kültür ve Spor Şenliği’ başladı.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Eyyup Güler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreni Türk Halk Müziği Topluluğu üyeleri Mustafa Hakkı Yıldırım, Ali Haydar Esmer, Sergen Güllü ve Songül Öztürk tarafından verilen konserin ardından Jimnastik ve Dans Topluluğunun Cumhuriyet Alanı’nda gösteri yapmasıyla sona erdi.

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği programında öğrenci toplulukları tarafından organize edilen dans gösterileri, konferanslar, sergiler, atölyeler, yarışmalar, konserler ve tiyatro oyunları yer alacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku